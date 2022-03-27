Войска РФ запустили две ракеты в сторону Одесской области. Ни одна не попала в цель

По его словам, оккупанты продолжают проводить воздушную разведку береговой полосы.

"Противник осуществил пуск двух ракет, но ни одна не попала в цель. Система обороны Одесской области налажена четко и готова противостоять любым провокациям противника. Именно поэтому обстановка в городе и области стабильная и контролируемая", - рассказал Назаров.

Напомним, вчера в Одесской области украинские войска сорвали попытку высадки диверсантов РФ.

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