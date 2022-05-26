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Войска РФ расширяют братские могилы в Мариуполе под угрозой эпидемии

Фото: братская могила в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Мариуполе оккупанты расширяют еще одну братскую могилу на фоне заявлений украинской власти об угрозе эпидемии в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Оккупанты готовятся расширить братскую могилу на старом кладбище Мариуполя в Центральном районе. Для этого, россияне используют наши предупреждения об угрозе эпидемии и фактически начали "сериал" по центральным каналам раша-тв по сценарию "мы местные, здесь живем, мы боимся - надо перезахоронение", - рассказал Андрющенко.

По его словам, местные рассказывают о расширении и подготовке новых рвов для захоронений. При этом российские пропагандисты планируют использовать братские могилы для того, чтобы обвинить военных Украины в убийстве мирных жителей и бесчеловечных захоронениях.

Напомним, ранее стало известно, что по указанию оккупантов, тела погибших в драмтеатре Мариуполя сбросили в братскую могилу.

Также мы писали, что спутник зафиксировал уже четвертое место массового захоронения возле окруженного Мариуполя - в самом городе недалеко от Центрального кладбища. Братская могила появилась еще в начале марта.

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