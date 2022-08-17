Войска РФ продолжают убивать мирных жителей Донецкой области: новые данные

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 16 августа россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Авдеевке и Зайцево. Еще 7 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за агрессии России в Донецкой области погибли 736 человек, еще 1912 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.