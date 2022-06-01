Войска РФ починили железнодорожный мост возле Купянска. Намерены перебрасывать резервы

Российские военные провели ремонт железнодорожного мостового перехода в районе Купянска для перебрасывания новых подразделений и восстановления логистического снабжения железнодорожной веткой Купянск – Лиман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Также на Донецком направлении подразделения агрессора при поддержке авиации основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий. Противник обстреливает украинские позиции вдоль линии столкновения из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Напомним, вчера в Донецкой и Луганской областях украинские военные отбили 9 атак врага. Мы также писали о том, что на юге оккупанты минируют побережье реки Ингулец, чтобы сдержать наступление ВСУ.

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