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Войска РФ обстреляли Днепропетровскую область: повреждены дома

Фото: Войска РФ обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска обстреляли Зеленодольск Днепропетровской области. В результате несколько жилых домов разрушено, а также спортивный комплекс и хозяйственные постройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Facebook.

На месте попадания снаряда осталась воронка.

"Ее диаметр 12 м, глубина 5 метров. Безопасные обломки, найденные спасателями рядом, переданы для идентификации", - говорится в сообщении.

В дачном массиве в результате обстрела разрушены три дома и две хозяйственные постройки, еще один дом и две постройки повреждены.

"Задел и спортивный комплекс. Там разбита кровля склада, выбиты окна спортивного зала", - говорится в сообщении.

В результате обстрела люди не пострадали.

Напомним, ранее россияне нанесли ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области.

Кроме того, в апреле в результате вражеского ракетного удара была уничтожена железнодорожная станция Павлоград II.

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Днепропетровская областьВойска РФВойна России против Украины