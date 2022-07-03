Войска РФ обстреляли Днепропетровскую область: повреждены дома

Российские оккупационные войска обстреляли Зеленодольск Днепропетровской области. В результате несколько жилых домов разрушено, а также спортивный комплекс и хозяйственные постройки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Facebook.
На месте попадания снаряда осталась воронка.
"Ее диаметр 12 м, глубина 5 метров. Безопасные обломки, найденные спасателями рядом, переданы для идентификации", - говорится в сообщении.
В дачном массиве в результате обстрела разрушены три дома и две хозяйственные постройки, еще один дом и две постройки повреждены.
"Задел и спортивный комплекс. Там разбита кровля склада, выбиты окна спортивного зала", - говорится в сообщении.
В результате обстрела люди не пострадали.
Напомним, ранее россияне нанесли ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области.
Кроме того, в апреле в результате вражеского ракетного удара была уничтожена железнодорожная станция Павлоград II.
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