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Войска РФ нанесли ракетные удары по Сумской области, есть раненые

Фото: Войска РФ нанесли ракетные удары по Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 2 июня российские оккупационные войска при помощи авиации нанесли три ракетных удара по Сумской области. В результате обстрела ранены три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Около полуночи, во время воздушной тревоги, российский вражеский самолет нанес 3 ракетных удара по территории Сумского района, Краснопольской общины", - написал он.

В результате прямого попадания ракеты один дом разрушен до основания, еще несколько повреждены, большие разрушения в домохозяйствах.

По предварительным данным, по меньшей мере три жителя Краснополья получили ранения. Сейчас они находятся в больнице.

Фото: Войска РФ нанесли ракетные удары по Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)

Ранее сообщалось, что Россия начала оборудовать позиции на территории Брянской области, в 3 километрах от Сумской области.

Кроме того, Россия недавно в течение часа обстреливала по приграничному населенному пункту в Сумской области. Взрывы раздавались в селе Шосткинского района.

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