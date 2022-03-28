Из-за войны в Украине: в России запрещают мультсериал "Масяня"

Роскомнадзор заблокировал сайт, на котором хранятся все выпуски мультсериала "Масяня". Причина блокировки кроется в содержании последнего выпуска, в котором демонстрируются кадры разрушенных украинских городов, видео обстрелов и пр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook автора мультсериала Олега Куваева.

Сайта mult.ru блокируется на основании решения Генпрокуратуры РФ, но его пока нет в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. В последнем эпизоде ​​Масяня вместе с другими героями мультфильма обсуждают события в Украине и смотрят новости с актуальными кадрами обстрелов, разрушенных украинских городов и пр. В конце эпизода Масяня приходит к президенту России Владимиру Путину, называет его нацистом, и преподносит ему в подарок японский меч для самоубийства.

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