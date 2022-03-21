Из-за войны РФ против Украины возможен глобальный продовольственный кризис, - Франция

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mediafax .

Продовольственный кризис уже привел к росту цен и усилению инфляции в ряде африканских стран, регионов, которые зависели от импорта зерна из России и Украины.

Он подчеркнул, что война напрямую влияет на цены на зерно, удобрения и корма.

"Война России с Украиной, двумя крупнейшими в мире производителями сельскохозяйственных культур, может привести к продовольственному кризису мирового масштаба", - заявил министр.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 26-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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