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Из-за войны РФ против Украины возможен глобальный продовольственный кризис, - Франция

Фото: Жюльен Денорманди (flickr.com/125671268@N02)
Автор: Валерия Полищук

Министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди предупредил
о продовольственных проблемах, вызванных войной России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mediafax.

"Война России с Украиной, двумя крупнейшими в мире производителями сельскохозяйственных культур, может привести к продовольственному кризису мирового масштаба", - заявил министр.

Он подчеркнул, что война напрямую влияет на цены на зерно, удобрения и корма.

Продовольственный кризис уже привел к росту цен и усилению инфляции в ряде африканских стран, регионов, которые зависели от импорта зерна из России и Украины.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 26-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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