ru ua
Пн, 21 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Из-за войны РФ против Украины возможен глобальный продовольственный кризис, - Франция

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 21 марта 2022 11:30
Из-за войны РФ против Украины возможен глобальный продовольственный кризис, - Франция Фото: Жюльен Денорманди (flickr.com/[email protected])
Автор: Валерия Полищук

Министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди предупредил
о продовольственных проблемах, вызванных войной России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mediafax.

"Война России с Украиной, двумя крупнейшими в мире производителями сельскохозяйственных культур, может привести к продовольственному кризису мирового масштаба", - заявил министр.

Он подчеркнул, что война напрямую влияет на цены на зерно, удобрения и корма.

Продовольственный кризис уже привел к росту цен и усилению инфляции в ряде африканских стран, регионов, которые зависели от импорта зерна из России и Украины.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 26-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Война России против Украины
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Ярно Хабихт, ВОЗ: Переговоры о гуманитарных конвоях идут на самом высоком уровне
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Ярно Хабихт, ВОЗ: Переговоры о гуманитарных конвоях идут на самом высоком уровне