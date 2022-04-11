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В войне в Украине принимают участие убийцы мирного населения в Сирии, - СНБО

Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

ВСУ во время штурма оккупированных населенных пунктов в Донецкой области уничтожили часть батальонно-тактической группы российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Сообщается, что речь идет о военнослужащих 1-й батальйонно-тактической группы 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного военного округа. В частности, они отметились массовыми убийствами мирного населения в Сирии.

"В составе уничтоженного подразделения было немало участников массовых убийств мирного населения Сирии. Как выяснилось, опыт войны с беззащитными людьми не помог россиянам во время встречи с нашими воинами", - сообщает Командование ССО ВСУ.

Также уничтоженные россияне причастны к массовым убийствам в Сирии

Кроме того, отмечается, что Россия продолжает свозить в Украину убийц мирного населения, террористов, мародеров со всего Кавказа.

В войне в Украине принимают участие убийцы мирного населения в Сирии (Фото t.me/CenterCounteringDisinformation)

Ранее мы сообщали, что разведка опубликовала данные оккупантов, которые совершали геноцид в Бородянке.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 47-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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