На войне в Украине погиб врач-доброволец из Британии, - The Times

На войне в Украине погиб врач-доброволец из Британии Крейг Макинтош.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

По словам родственников, Крейг Макинтош погиб 24 августа. Эту информацию журналистам подтвердили и в Министерстве иностранных дел Великобритании. Дипломаты заявили, что помогают семье британца, погибшего в Украине, и поддерживают связь с местными властями.

"Он храбро вызвался спасать жизни на измученной войной земле", - заявила сестра добровольца Лорна Макинтош.

Лорна собирает средства на транспортировку тела Крейга в Великобританию на краудфандинговом сайте GoFundMe.