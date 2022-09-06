На войне в Украине погиб австралийский доброволец, - ABC News

"Джед прожил свою жизнь, пытаясь помочь другим. За короткое время на этой земле Джед сделал больше вещей, чем большинство из нас когда-либо сделает за всю жизнь", - заявил представитель семьи.

По словам родных, Данахай ехал на медицинском автомобиле вблизи Изюма, когда по нему открыли огонь российские оккупанты, в результате чего австралиец погиб. Его семья сказала, что товарищи Данахая в Украине называли его костяком их подразделения, героем и человеком, которому они могли доверить свою жизнь.

"Я хотел бы поблагодарить Джеда за его мужество, его храбрость, за то, что он не сидел там, самодовольный, наблюдая, как эта война разворачивается в Европе", - сказал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

По словам посла, это второй погибший австралиец, после того, как Майкл О'нил погиб там в начале этого года. Чиновники из Министерства иностранных дел и торговли Австралии говорят, что консульская помощь оказывается семье Данахая.