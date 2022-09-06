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На войне в Украине погиб австралийский доброволец, - ABC News

Фото: На войне в Украине погиб австралийский доброволец (ABC News)
Автор: Дмитрий Браславский

В бою с россиянами на Изюмском направлении погиб гражданин Австралии Джед Уильям Данахай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

"Джед прожил свою жизнь, пытаясь помочь другим. За короткое время на этой земле Джед сделал больше вещей, чем большинство из нас когда-либо сделает за всю жизнь", - заявил представитель семьи.

По словам родных, Данахай ехал на медицинском автомобиле вблизи Изюма, когда по нему открыли огонь российские оккупанты, в результате чего австралиец погиб. Его семья сказала, что товарищи Данахая в Украине называли его костяком их подразделения, героем и человеком, которому они могли доверить свою жизнь.

"Я хотел бы поблагодарить Джеда за его мужество, его храбрость, за то, что он не сидел там, самодовольный, наблюдая, как эта война разворачивается в Европе", - сказал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

По словам посла, это второй погибший австралиец, после того, как Майкл О'нил погиб там в начале этого года. Чиновники из Министерства иностранных дел и торговли Австралии говорят, что консульская помощь оказывается семье Данахая.

Напомним, что ранее в бою с россиянами в Украине погиб еще один гражданин Соединенных Штатов Америки.

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