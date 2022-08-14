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На войне погиб один из лучших летчиков ВСУ

Фото: на войне погиб один из лучших летчиков ВСУ (facebook.com/if.ftl)
Автор: Иван Носальский

Летчик Антон Листопад, признанный одним из лучших пилотов ВСУ, погиб на войне против российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Физико-технический лицей Ивано-Франковского областного совета, где учился пилот.

По информации учебного заведения, в 2019 году Листопад был признан лучшим летчиком Воздушных сил ВСУ и участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

Также он был ведущим авиационной колонны во день празднования 30-й годовщины Независимости Украины.

За несколько дней до погибели Листопад был отмечен высокой государственной наградой - орденом За мужество 3-й степени. Ее летчику лично вручил президент Украины Владимир Зеленский.

Вручение награды (facebook.com/if.ftl)

Прощание с украинским военным состоится 15 августа 2022 года в Доме скорби на улице Ребета. Начало в 12:00.

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