На войне погиб один из лучших летчиков ВСУ

По информации учебного заведения, в 2019 году Листопад был признан лучшим летчиком Воздушных сил ВСУ и участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

Также он был ведущим авиационной колонны во день празднования 30-й годовщины Независимости Украины.

За несколько дней до погибели Листопад был отмечен высокой государственной наградой - орденом За мужество 3-й степени. Ее летчику лично вручил президент Украины Владимир Зеленский.

Вручение награды (facebook.com/if.ftl)

Прощание с украинским военным состоится 15 августа 2022 года в Доме скорби на улице Ребета. Начало в 12:00.