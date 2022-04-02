Война в Украине. 38-й день: как прошла ночь в разных областях

Киевская область

В области раздавалось несколько воздушных тревог за ночь. Ситуация контролируемая. ВСУ продолжают зачистку населенных пунктов в Бучанском, Вышгородском, Броварском районах. Территория заминирована, разрушена. Есть ДРГ противника. Оккупанты продолжали отвод войск

Черниговская область

В Чернигове ночь и вечер прошли относительно спокойно, без обстрелов, несколько воздушных тревог.

За прошедшие сутки от оккупантов освобождено несколько сел в непосредственной близости и недалеко от Чернигова. После разминирований и при наличии более менее безопасного пути Черниговская ОВА направляет в эти села гумпомощь.

Днепропетровская область

Войска РФ этой ночью нанесли 10 ракетных ударов, 4 ракеты сбиты. Оккупанты повредили инфраструктурные объекты в Днепре и Кривом Роге. Два человека ранены.

Полтавская область

По одному из инфраструктурных объектов Полтавы ночью оккупанты совершили атаку. Утром - удары по Кременчугу по инфраструктурным объектам. Все соответствующие службы работают. Информацию о пострадавших уточняется.

Харьковская область

На протяжении носу был артобстрел жилых районов. Продолжаются бои в Изюмском направлении. Из населенных пунктов, что рядом, эвакуировали еще 1500 человек. Оккупанты вчера обстреливали и Дергачевский район, жертв нет.

Донецкая область

В Очеретинской общине (Новоселовка, Новобахмутовка) были обстрелы. Информация о разрушениях и количестве раненых выясняется. Мариуполь в осаде. Гуманитарный караван Красного Креста в город не зашел.

Луганская область

В результате очередных обстрелов снова повреждены города Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Горное, населенные пункты Березовое, Тошковка. Вблизи Северодонецка горит Боровское лесничество. Вчера эвакуировали 1300 человек.

Херсонская область

Прошли сутки со взрывами и обстрелами. Чаще всего в Бериславском и Херсонском районах. В результате боев есть пострадавшие. Уничтожена и разрушена инфраструктура. Прокуратура открыла производство об убийстве гражданских

Остальные регионы

С воздушными тревогами, но без повреждений ночь прошла во многих областях, а именно: в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях.

Вместе с тем относительно спокойно ночь прошла в Николаевской области, где продолжаются спасательно-поисковые работе после ракетного удара, и в Запорожской области, которая около полуночи приняла большую колонну беженцев из Мариуполя, Бердянска, Мелитополя.