Война и туризм. Откроют ли курортный сезон в Запорожской области

В результате временной оккупации части территории Запорожской области - открытие курортного сезона в регионе временно невозможно. Для начала необходимо полностью исключить опасность для жизни отдыхающих.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской областной военной администрации.

"В этом году из-за полномасштабного вторжения оккупационных войск в Запорожской области не состоится курортный сезон. Для открытия баз отдыха необходимо исключить опасность для жизни отдыхающих. Это возможно осуществить лишь после победы",- пояснил начальник отдела туризма ЗОВА Евгений Коваленко.

Коваленко призвал жителей прибрежных территорий удержаться от отдыха на побережье Азовского моря и отметил, что владельцы баз отдыха имеют возможность фиксировать убытки и упущенную выгоду, чтобы после победы взыскать их в России в качестве компенсации.