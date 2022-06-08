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Война и туризм. Откроют ли курортный сезон в Запорожской области

Фото: откроют ли курортный сезон в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате временной оккупации части территории Запорожской области - открытие курортного сезона в регионе временно невозможно. Для начала необходимо полностью исключить опасность для жизни отдыхающих.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской областной военной администрации.

"В этом году из-за полномасштабного вторжения оккупационных войск в Запорожской области не состоится курортный сезон. Для открытия баз отдыха необходимо исключить опасность для жизни отдыхающих. Это возможно осуществить лишь после победы",- пояснил начальник отдела туризма ЗОВА Евгений Коваленко.

Коваленко призвал жителей прибрежных территорий удержаться от отдыха на побережье Азовского моря и отметил, что владельцы баз отдыха имеют возможность фиксировать убытки и упущенную выгоду, чтобы после победы взыскать их в России в качестве компенсации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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