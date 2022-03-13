Война России против Украины. 18-й день: какая ситуация в областях

Война России против Украины продолжается 18-й день. Опубликованы данные по ситуации в областях по состоянию на утро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.
Бучанский район-бои в Ирпене, Макарове. Постоянное перемещение врага в Гостомельской, Бородянской, Бучанской общине. В Броварском районе - передвижение вражеской техники населенными пунктами.
В трех общинах Броварского района проводятся боевые действия. Вышгородский район: три общины - гуманитарная катастрофа. Славутич без света.
Ночью - три авианалета на Чернигов. Разрушения и жертвы уточняются.
Вокруг Чернигова - оборонительные бои. Вчера были освобождены 2 населенных пункта в Киевском направлении.
Дважды ночью в Сумском районе была воздушная угроза. Ночью артиллерия оккупантов несколько раз расстреливала мирные села Ахтырского района и саму Ахтырку. Бьют враги преимущественно из Тростянца. Этот город оккупирован.
Также враг воспользовался режимом тишины, который периодически длился последние несколько дней, для укрепления своих позиций и перемещения войск.
В области - долговременная тревога ночью. И уже вторая за утро. Информации о разрушениях и потерях пока нет.
Несколько часов - воздушная тревога, в общем ситуация спокойная.
3 03:30 почти до 07:00 - тревога. Без взрывов. На утро - спокойно.
В Харькове - всю ночь воздушные тревоги, по области - активные боевые действия в Изюмском районе.
Военные и жители запорожского края во взаимодействии с полицией, ГСЧС, подразделениями Сил обороны Украины и властями города Запорожья сдерживают массированное наступление оккупационных войск.
В настоящее время ситуация без существенных изменений, но враг продолжает активно применять артиллерию, танки, гранатометы и минометы.
Целую ночь - воздушная тревога, на утро - спокойно.
Относительно спокойно. С трех ночи - воздушные тревоги.
Относительно спокойно, ночью - воздушные тревоги.
На Закарпатье сейчас спокойно.
Воздушная тревога с 03:30 до 06:30. В целом - спокойно.
Воздушная тревога несколько часов.
Воздушные тревоги, но в целом ситуация спокойная.
Оккупанты осуществили авиаудар по международному центру миротворчества и безопасности. По предварительным данным, они выпустили 8 ракет. Информация о пострадавших устанавливается
Воздушная тревога по всей области с 03:30 до 07:00. На утро - спокойно.
Была воздушная тревога. В общем - спокойно.
Ночью тревога, был ракетный удар по аэродрому.
Жилой сектор Северодонецка, Рубежного Лисичанска и Попасной под постоянными обстрелами. Есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения.
Несмотря на постоянные обстрелы энергетикам удалось подключить 13000 абонентов, газовикам - 7000.
Мариуполь в осаде, бои на окраинах города. Гуманитарная колонна продвигается медленно, но идет. По всей линии - громко. В Краматорске всю ночь и утром воздушные тревоги. Самолеты над Лиманом, Славянском, Святогорском.
Есть информация об ударах вчера вечером в район Святогорской лавры. Есть раненые. Информация проверяется.
Ночь прошла относительно спокойно, область держит оборону.
Начиная с вечера и всю ночь сильные взрывы, Грады в районе аэропорта. Информация проверяется.
Многочасовая воздушная тревога. В целом ситуация спокойная.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.