Война России против Украины. 18-й день: какая ситуация в областях

Киевская область

Бучанский район-бои в Ирпене, Макарове. Постоянное перемещение врага в Гостомельской, Бородянской, Бучанской общине. В Броварском районе - передвижение вражеской техники населенными пунктами.

В трех общинах Броварского района проводятся боевые действия. Вышгородский район: три общины - гуманитарная катастрофа. Славутич без света.

Черниговская область

Ночью - три авианалета на Чернигов. Разрушения и жертвы уточняются.

Вокруг Чернигова - оборонительные бои. Вчера были освобождены 2 населенных пункта в Киевском направлении.

Сумская область

Дважды ночью в Сумском районе была воздушная угроза. Ночью артиллерия оккупантов несколько раз расстреливала мирные села Ахтырского района и саму Ахтырку. Бьют враги преимущественно из Тростянца. Этот город оккупирован.

Также враг воспользовался режимом тишины, который периодически длился последние несколько дней, для укрепления своих позиций и перемещения войск.

Житомирская область

В области - долговременная тревога ночью. И уже вторая за утро. Информации о разрушениях и потерях пока нет.

Кировоградская область

Несколько часов - воздушная тревога, в общем ситуация спокойная.

Днепропетровская область

3 03:30 почти до 07:00 - тревога. Без взрывов. На утро - спокойно.

Харьковская область

В Харькове - всю ночь воздушные тревоги, по области - активные боевые действия в Изюмском районе.

Запорожская область

Военные и жители запорожского края во взаимодействии с полицией, ГСЧС, подразделениями Сил обороны Украины и властями города Запорожья сдерживают массированное наступление оккупационных войск.

В настоящее время ситуация без существенных изменений, но враг продолжает активно применять артиллерию, танки, гранатометы и минометы.

Ровенская область

Целую ночь - воздушная тревога, на утро - спокойно.

Волынская область

Относительно спокойно. С трех ночи - воздушные тревоги.

Винницкая область

Относительно спокойно, ночью - воздушные тревоги.

Закарпатская область

На Закарпатье сейчас спокойно.

Хмельницкая область

Воздушная тревога с 03:30 до 06:30. В целом - спокойно.

Тернопольская область

Воздушная тревога несколько часов.

Черкасская область

Воздушные тревоги, но в целом ситуация спокойная.

Львовская область

Оккупанты осуществили авиаудар по международному центру миротворчества и безопасности. По предварительным данным, они выпустили 8 ракет. Информация о пострадавших устанавливается

Полтавская область

Воздушная тревога по всей области с 03:30 до 07:00. На утро - спокойно.

Черновицкая область

Была воздушная тревога. В общем - спокойно.

Ивано-Франковская область

Ночью тревога, был ракетный удар по аэродрому.

Луганская область

Жилой сектор Северодонецка, Рубежного Лисичанска и Попасной под постоянными обстрелами. Есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения.

Несмотря на постоянные обстрелы энергетикам удалось подключить 13000 абонентов, газовикам - 7000.

Донецкая область

Мариуполь в осаде, бои на окраинах города. Гуманитарная колонна продвигается медленно, но идет. По всей линии - громко. В Краматорске всю ночь и утром воздушные тревоги. Самолеты над Лиманом, Славянском, Святогорском.

Есть информация об ударах вчера вечером в район Святогорской лавры. Есть раненые. Информация проверяется.

Николаевская область

Ночь прошла относительно спокойно, область держит оборону.

Херсонская область

Начиная с вечера и всю ночь сильные взрывы, Грады в районе аэропорта. Информация проверяется.

Одесская область

Многочасовая воздушная тревога. В целом ситуация спокойная.