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Эта война отличается от других: как обычные американцы относятся к вторжению России в Украину

Фото: американцы поддерживают Украину в войне с Россией (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

В восприятии обычных американцев вторжение диктаторской России в Украину отличается от последних войн. В США традиционно поддерживают демократические нации.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал американский бригадный генерал в отставке, ветеран Ирака и Афганистана Марк Арнольд.

Как отметил генерал, корнем войны в Афганистане и Ираке были атаки против терроризма. "А потом эти войны также стали сосредоточены на попытках создать демократические общества, продолжая бороться с террористическими организациями. Это концепции, которые американцы поддерживали, но не для длительных войн", - сказал.

По его словам, подавляющее большинство американцев видят российско-украинскую войну совсем по-другому. "Они видят вооруженную ядерным оружием нацию, военную диктатуру, безжалостно атакующую своего невинного демократического соседа. А американцы любят демократические нации", - подчеркнул Арнольд.

Он сообщил, что в его городе Коламбус, штат Огайо, многие люди повесили украинский флаг на своих домах.

Отметим, по данным опроса Pew Research, вторжение в Украину привело к резкому ухудшению отношения к России во всем мире. Путин возглавил антирейтинг политиков, которым доверяют меньше всего

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