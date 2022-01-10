Войдет в историю как "Алматинская трагедия": Токаев о событиях в Казахстане

"На первом этапе состоялись мирные протесты. Затем, в частности, в Алматы были проведены политические митинги, а затем на город с трех направлений, как огромная шайка гиен, бросились вооруженные боевики", - сказал Токаев.

По его словам, сначала боевики якобы выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и жителей города.

"А потом началось то, что войдет, наверное, в историю как Алматинская трагедия", - отметил Токаев.