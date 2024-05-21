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У Вовчанську росіяни погрожують цивільним розстрілами й не випускають на евакуацію, - ОВА

Фото: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Тетяна Степанова

На тій території Вовчанська, куди зайшли окупанти, перебувають ще близько 100 місцевих жителів. Росіяни не випускають їх на евакуацію, погрожуючи розстрілом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Ми продовжуємо і заходи евакуації, у нас всього евакуйовано 10 700 людей із Липецького та Вовчанського напрямку, ну і по місту Вовчанськ. За нашою інформацією, ще в цьому місті перебуває приблизно 100 людей, яких фактично росіяни взяли в заручники й під погрозами розстрілів не випускають на евакуацію", - розповів Синєгубов.

Він уточнив, що на території міста, яку контролюють росіяни, перебувають від 50 до 100 цивільних. 

"Лінія фронту проходить по річці Вовча - це майже половина самого міста, однак сказати, умовно кажучи, 50% буде неправильно, оскільки там ідуть бойові дії щохвилини, і наші воїни намагаються відбити будинок за будинком", - додав глава ОВА.

 

Наступ РФ на Харківську область

Нагадаємо, на початку травня російські війська розпочали наступальні дії у Харківській області.

За даними Генштабу ЗСУ, запеклі бої точаться поблизу населених пунктів Вовчанськ, Станиця та Липці.

Як повідомили у Харківській ОВА, українські війська приблизно на 60% контролюють Вовчанськ. Однак штурми міста не припиняються.

За інформацією ЗСУ, станом на сьогодні ситуація в Харківській області залишається складною. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема в місті Вовчанськ.

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ВовчанськХарківВійна в Україні