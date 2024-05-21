У Вовчанську росіяни погрожують цивільним розстрілами й не випускають на евакуацію, - ОВА

"Ми продовжуємо і заходи евакуації, у нас всього евакуйовано 10 700 людей із Липецького та Вовчанського напрямку, ну і по місту Вовчанськ. За нашою інформацією, ще в цьому місті перебуває приблизно 100 людей, яких фактично росіяни взяли в заручники й під погрозами розстрілів не випускають на евакуацію", - розповів Синєгубов.

Він уточнив, що на території міста, яку контролюють росіяни, перебувають від 50 до 100 цивільних.

"Лінія фронту проходить по річці Вовча - це майже половина самого міста, однак сказати, умовно кажучи, 50% буде неправильно, оскільки там ідуть бойові дії щохвилини, і наші воїни намагаються відбити будинок за будинком", - додав глава ОВА.