У Вовчанську росіяни розстріляли авто поліцейських, які приїхали евакуювати цивільних

За його словами, у машині перебувало троє правоохоронців - начальник райвідділу, начальник слідства та оперативник. Вони приїхали щоби евакуювати літню жінку та інших людей, які просили про допомогу.

Росіяни відкрили вогонь по машині просто перед будинком, де пенсіонерка чекала на евакуацію.

"Спочатку побачили, як здіймається пил, одразу зрозуміли, що він від куль. І тут – постріл в лобове скло, прямо в мене. Це був снайпер, ми знаходилися неподалік закинутої фабрики, звідти він і працював", - розповів Владислав Єфаров, начальник слідчого відділення, що був за кермом.

Зупинитися біля будинку поліцейським не вдалося, на швидкості вони поїхали далі. Саме у цей час по авто почалися прицільні удари з різних боків.

"Розстрілювали з автоматів, кулеметів. З обох боків вулиці, якою ми їхали. Росіяни засіли в будинках і звідти стріляли. Я відчув, що пробито колесо, але зупинятися було не можна", - додав Єфаров.

За словами Болвінова, його колег врятувало лише те, що автомобіль був броньованим. Вони змогли виїхати за межі міста і там уже дістали запаску.

"Цю машину ми отримали менше, ніж пів року тому, як допомогу від уряду США. Сьогодні вона врятувала три життя", - зазначив він.

Болвінов також додав, що з 10 травня поліцейські кожного дня під обстрілами їздять на евакуацію та вивозять людей з прикордонних територій, фіксують воєнні злочини.

"Але зараз на Вовчанському напрямку та в самому місті вкрай небезпечно. Я наполегливо не рекомендую їздити туди ані волонтерам, ані решті громадян. Ворог веде вогонь на ураження", - наголосив начальник Слідчого управління поліції.

Фото: у Вовчанську росіяни атакували авто поліцейських (Facebook Сергія Болвінова)