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На Востоке погиб командир батальона "Карпатская Сечь"

Фото: На Востоке погиб командир батальона "Карпатская Сечь" Куцин (facebook.com/KucynOleg)
Автор: Елизавета Драбкина

Командир батальона "Карпатская Сечь" Олег Куцин погиб на Изюмском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ивано-Франковска Романа Марцинкива.

"На восточном фронте погиб один из самых мощных командиров - Олег Куцин. Основатель и многолетний руководитель "Легиона Свободы", командир батальона "Карпатская Сечь" (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ), его знали как настоящего воина, уважали как командира и доброго человека с несокрушимым характером", - написал он.

Олег Куцин также был членом политсовета ВО "Свобода". Его дважды избирали депутатом Тячевского городского совета.

В 2014 году он организовал волонтерскую группу, которая собирала и доставляла помощь украинским военным в районе Славянска Донецкой области. Позже волонтеры вступили в Национальную гвардию.

Напомним, 18 июня Вооруженные силы Украины ликвидировали 250 оккупантов. Всего потери врага превышают 33 600 человек.

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