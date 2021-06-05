На востоке Китая вооруженный ножом мужчина совершил нападение, погибли пять человек

На востоке Китая в провинции Аньхой вооруженный ножом мужчина совершил нападение. В результате происшествия погибли пять человек, еще 15 получили ранения.
Об этом сообщает издание Global Times.
Причина нападения пока неизвестна, по делу ведется расследование.
Напомним, вчера на западе Франции в центре города Нант мужчина, вооруженный отверткой, напал на прохожих. Тогда пострадали четыре человека.
Кроме того, 28 мая во французском городе Ла-Шапель-Сюр-Эрдр вооруженный мужчина напал на сотрудницу полиции. Она получила серьезные травмы. Он несколько раз ударил ее ножом. После нападения мужчина скрылся, забрав ее оружие. Для его поимки была развернута масштабная операция по поиску преступника, в которой задействовали вертолеты.