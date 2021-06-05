UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На востоке Китая вооруженный ножом мужчина совершил нападение, погибли пять человек

Автор: РБК-Украина

На востоке Китая в провинции Аньхой вооруженный ножом мужчина совершил нападение. В результате происшествия погибли пять человек, еще 15 получили ранения.

Об этом сообщает издание Global Times.

Причина нападения пока неизвестна, по делу ведется расследование.

Напомним, вчера на западе Франции в центре города Нант мужчина, вооруженный отверткой, напал на прохожих. Тогда пострадали четыре человека.

Кроме того, 28 мая во французском городе Ла-Шапель-Сюр-Эрдр вооруженный мужчина напал на сотрудницу полиции. Она получила серьезные травмы. Он несколько раз ударил ее ножом. После нападения мужчина скрылся, забрав ее оружие. Для его поимки была развернута масштабная операция по поиску преступника, в которой задействовали вертолеты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Китайнападениенож