Восточные страны Средиземноморья могут стать источником новых мутаций коронавируса, - ВОЗ

Вакцинация от коронавируса в семи странах Восточного Средиземноморья не превышает 10%. Это создает высокие риски для появления в них новых вариантов COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как сообщил на пресс-конференции отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Восточном Средиземноморье Ахмед аль-Мандхари, семь стран региона еще не достигли 10% порога охвата населения вакцинацией против коронавируса.

По его словам, эти страны представляют собой среду с высоким риском появления новых вариантов коронавируса. Представитель ВОЗ не уточнил, какие именно это страны.

Отметим, в регион Восточного Средиземноморья входят страны Юго-Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.