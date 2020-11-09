Уже в восьми областях больничные койки для COVID-19 заполнены более чем на 70%

В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в восьми областях. В среднем по стране заполненные 62,4% таких коек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самыми загруженными являются больницы Полтавской (92,5%), Ровенской (82,9%), Одесской (73,6%), Черниговской (73,8%), Донецкой (72%), Запорожской (71,4%), Винницкой (70,8%) и Сумской (70,1%) областях. В Киеве заняты 58,2% кроватей.

Всего в Украине введено уже 45 128 больничных коек для COVID-19.

Также в Украине продолжает рост показатель заболеваемости COVID-19. По состоянию на 9 ноября в Украине этот показатель составляет 315,3 при норме в 40, тогда как днем ранее - 306,8. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 631,6. В Киеве показатель составляет 356,1.

Ранее РБК-Украина писало, что медицинская система Украины способна выдержать 15-20 тысяч случаев заражений коронавирусом в сутки. При более чем в 20 тысяч случаев в сутки система здравоохранения не выдержит.

Напомним, за сутки в Украине выявили 8687 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.