Восемь стран прекратили почтовое сообщение с Китаем в связи с коронавирусом

Новый коронавирус поражает мировые почтовые службы, уже восемь стран заявили о приостановке почтового сообщения с Китаем в связи с эпидемией. Об этом пишет The Japan Times.

Дания, Грузия, Греция, Румыния, Сербия, Сингапур и Испания уже уведомили Всемирный почтовый союз (ВПС) о прекращении поставок писем и посылок.

Также в среду, 12 февраля, почтовое агентство США сообщило, что частично приостанавливает сообщение - США больше не будут обрабатывать почтовые перевозки в Китай из других стран.

Почта Швейцарии в среду стала последним оператором, объявившим, что также больше не будет отправлять почту, предназначенную для Китая.

"Swiss Post в настоящее время может использовать только около трети тех объемов, которые фактически требуются для поставок в Китай. Следовательно, Swiss Post больше не принимает никаких писем или посылок, адресованных Китаю", - сказано в сообщении.

"Распространение нового коронавируса привело к приостановке полетов авиакомпаний и негативно сказалось на почтовых операциях... ВПС внимательно следит за ситуацией и тесно сотрудничает с почтовыми операторами, чтобы, преодолеть эти проблемы", - говорится в сообщении ВПС.

В сообщении для членов ВПС China Post ранее заявляла, что принимать почту из Китая было безопасно, ссылаясь на медицинский комментарий о том, что коронавирусы "долго не живут на посылках". Однако меры предосторожности все еще принимаются, включая дезинфекцию почтовых отделений.

Напомним, ранее "Укрпочта" сообщала, что из-за вспышки коронавируса часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай, что привело к задержкам доставки почтовых отправлений из Китая.