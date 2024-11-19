Вижив лише батько. Росія вбила родину у Глухові

Вчора, 18 листопада російські військові атакували гуртожиток у місті Глухів за допомогою двох безпілотників типу Shahed. Станом на 13:00 загинуло вже 12 людей, зокрема, 43-річна Тетяна та двоє її синів.

Загибла жінка і двоє її дітей (фото: hlukhiv.city)

Наразі відомо, що близько пів року тому родина евакуювалася до Глухова з Есманьської громади. Старшому сину Василю був 21 рік, а молодшому - за декілька днів мало виповнитись 8 років. Однак, з усієї сім’ї вижив лише батько.

Також внаслідок обстрілу Росією поранення отримали 11 людей, серед них дві дитини. Пошуково-рятувальну операцію на місці ворожого влучання завершили.

У Глухівській міськраді зазначили, що мешканці міста чиє житло постраждало внаслідок ворожої атаки, можуть звернутись до управління соцзахисту населення по вулиці Курлука 1/3. Там працює штаб ліквідації наслідків НС. З собою треба взяти: паспорт, ідентифікаційний номер та документи, що засвідчують право власності.