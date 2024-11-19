ua en ru
Вт, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вижив лише батько. Росія вбила родину у Глухові

Вівторок 19 листопада 2024 18:49
UA EN RU
Вижив лише батько. Росія вбила родину у Глухові Фото: Атакували гуртожиток у Сумській області (facebook.com/DSNSSUMY)
Автор: Катерина Творожнікова

Вчора вночі, 18 листопада, внаслідок ворожої атаки по гуртожитку у Глухові Сумської області загинула жінка та двоє її синів. З усієї сім’ї вижив лише батько.

Про це розповіла голова Глухівської громади Надія Вайло "Суспільному", повідомляє РБК-Україна.

Вчора, 18 листопада російські військові атакували гуртожиток у місті Глухів за допомогою двох безпілотників типу Shahed. Станом на 13:00 загинуло вже 12 людей, зокрема, 43-річна Тетяна та двоє її синів.

Загибла жінка і двоє її дітей (фото: hlukhiv.city)

Наразі відомо, що близько пів року тому родина евакуювалася до Глухова з Есманьської громади. Старшому сину Василю був 21 рік, а молодшому - за декілька днів мало виповнитись 8 років. Однак, з усієї сім’ї вижив лише батько.

Також внаслідок обстрілу Росією поранення отримали 11 людей, серед них дві дитини. Пошуково-рятувальну операцію на місці ворожого влучання завершили.

У Глухівській міськраді зазначили, що мешканці міста чиє житло постраждало внаслідок ворожої атаки, можуть звернутись до управління соцзахисту населення по вулиці Курлука 1/3. Там працює штаб ліквідації наслідків НС. З собою треба взяти: паспорт, ідентифікаційний номер та документи, що засвідчують право власності.

Раніше ми писали про сім'ю, вбиту росіянами в Кривому Розі. За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, 11 листопада, через атаку на Кривий Ріг загинула мама та її три дитини. Зокрема, двомісячна дівчинка та хлопчики віком 2 і 10 років.

Читайте також про трагедії трьох убитих Росією сімей, де вижили лише чоловіки. У вересні, російські війська завдали ракетний удар по Львову, внаслідок якого сім людей загинули, серед них – двоє дітей. Під час атаки загинули четверо членів родини – дружина Євгенія та троє доньок Ярослава Базилевича.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Атака дронів
NEWS
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
DAILY
1000 днів болю, поту та опору. Що пережили українці за час війни з Росією
РБК-Українаінформаційне агентство 1000 днів болю, поту та опору. Що пережили українці за час війни з Росією