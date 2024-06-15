Воротар європейської збірної раптово помер у 26 років

Страж воріт "Міллволла" передчасно помер уранці 15 червня. Медики не змогли врятувати чорногорця.

Шаркіч перебував у власному помешканні в Будві з друзями, коли йому раптово стало погано. Близькі кіпера негайно викликали швидку допомогу, але ті не зуміли реанімувати футболіста. Смерть воротаря констатували о 06:30 за місцевим часом.

Чорногорська поліція розпочала розслідування за фактом смерті Шаркіча. Проте, наразі в правоохоронців лише одна версія – природні причини. 5 червня він у складі збірної Чорногорії відіграв спаринг проти Бельгії (0:2), але пізніше захворів у таборі національної команди.

Хто такий Матія Шаркіч

Уродженець англійського Грімсбі, виховувався в академіях брюссельського "Андерлехта" та бірмінгемської "Астон Вілли".

На професіональному рівні дебютував у сезоні 2017/18 за "Віган". Там голкіпер виступав на правах оренди, як і пізніше за "Стетфорд Таун", "Хавант енд Вотерлувілл" і шотландський "Лівінгстон". Перед кампанією 2020/21 воротаря забрав "Вулверхемптон", але пробитися до основи не зумів і знову поїхав по орендах.

Минулого літа перейшов у "Мілволл" за 1,4 млн євро. Став основним у складі столичної команди і провів 32 матчі в Чемпіоншипі за сезон 2023/24. У складі Чорногорії – батьківщини батька – дебютував у 2019 році та встиг зіграти 9 поєдинків.