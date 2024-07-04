У Ворохті поскандалили через блокпост, місцеві напали на співробітника ТЦК

"Ситуація наступна: на в’їзді у Ворохту стоїть блокпост, який перевіряє документи. Через це місцеві жителі заявляють, що на курорт не їдуть особи, що уникають свого конституційного обов’язку служби в армії", - розповіли військові.

Сьогодні місцеві жителі Ворохти почали конфлікт в ході якого напали на військовослужбовця ТЦК та побили його машину.

"Даний військовослужбовець був поранений та воював за "подібних осіб". Така подяка... Нам не зрозуміло, проти чого протестують місцеві жителі? Проти своїх же односельчан, які воюють зараз і захищають нашу країну? Проти сотень тисяч чоловіків, які ризикують життям і воюють за нашу державу? Можливо, місцеві протестують взагалі проти України? Ці питання риторичні", - зауважили в ТЦК.

Однак військові наголосили, що попри те, що блокпост був прибраний, представники ТЦК і надалі будуть перевіряти документи всіх приїзджих.

"У нас іде війна. І всі чоловіки на фронті, або у відпустці з фронту. От ті, що у відпустці, можуть спокійно приїхати та відпочити. Ніхто їх не чіпає", - заявили військові.