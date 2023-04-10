Ворог створює приватні інформаційні компанії для дискредитації України на Заході, - експерт

За його словами, "інформаційна робота" Росії на західному політичному просторі має величезний вплив та значення в умовах бойових дій, що ведуться на території України.

"Справа в тому, що інформаційна війна іноді набагато сильніша і ефективніша, ніж війна звичайною зброєю. Охоплення людей, які беруть участь у війні на полі бою, і охоплення людей, які читають ЗМІ, абсолютно різне. І постійний вплив на думку чи політичну позицію може бути набагато більш ефективним, ніж військові дії на полі бою, тому що цим питанням надається дуже велике значення, а такі питання завжди знаходяться "на вістрі атаки", - пояснив він.

На думку Жданова, основна мета створених Росією приватних компаній – змінити колективну думку на Заході на користь РФ, максимально демонізувати Україну та переконати в цьому західне суспільство.

"Це - головна мета цієї інформаційної війни. РФ ніколи не шкодувала коштів на підкуп і на корумпованість західних чиновників. І сьогодні вони використовують будь-які способи впливу на цих чиновників і примушення їх висловлювати думку на користь РФ", - сказав він.

У цьому Жданов зазначив ефективність подібних методів РФ, навівши у приклад випадки підтримки Росії серед західних політиків. Також він не виключає, що посилення інформаційної роботи Росії проти України на Заході останнім часом, про що раніше говорив голова РНБО Олексій Данилов, пов'язане із створенням приватних компаній.

"Це може діяти єдиним планом. І постійні ці інформаційні атаки: одна ще не встигла вщухнути, а вже піднімається інша хвиля вже. І ось такі агенції створюються для того, щоби постійно ці хвилі підтримувати", - зазначив він.

Жданов вважає, що відсутність в Україні тренду на створення приватних військових, розвідувальних, інформаційних компаній пов'язана насамперед із недостатнім рівнем професіоналізму та невпевненістю влади.

"Професіоналізм посадових осіб, які відповідають за ці питання, не відповідає сучасним вимогам. Вони не знають, що робити, і тому йдуть шляхом заборони. І в нас цей шлях заборони, на жаль, став основним способом регулювання, у тому числі інформаційного простору"", - констатував він.

Більше того, експерт вказав на той факт, що нинішня влада в Україні фактично вихолостила інформаційну нішу, яка залишилася не заповненою.

"З боку керівництва немає пропаганди політичного виховання суспільства щодо цієї війни. Може, хтось і каже, що ми нація контррозвідників, що ми постійно шукаємо зраду, це може бути сьогодні для нас корисним тим, що ми постійно самоорганізуємось. нас суспільство сьогодні є локомотивом. Не політики, не політичне керівництво, а суспільство є локомотивом щодо формування громадської думки. І це дуже добре", - підсумував він.