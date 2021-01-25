Вопрос деоккупации Крыма и Донбасса нужно рассматривать отдельно, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил мнение, что вопрос деоккупации Крыма и отдельных районов Донбасса нужно рассматривать отдельно. По его мнению, эти вопросы не должны пересекаться в переговорном плане.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

По его словам, вопрос деоккупации ОРДЛО и Крыму должны быть "двумя отдельными треками".

"Они не должны пересекаться в переговорном плане, ибо если их бросить в один котел, то все слишком усложнится и станет еще тяжелее и Донбасс вернуть, и Крым вернуть", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что ситуация на обеих территориях имеет определенные отличия, в частности юридического характера.

"Поэтому здесь не надо все смешивать", - подытожил министр.

Ранее Кулеба заявил, что Украина окончательно порвала с "русским миром", а ее будущее в союзе с западными странами неотвратимое. Этими принципами Киев не уступит в процессе урегулирования на Донбассе и деоккупации Крыма.

Также он заявлял, что потенциал минского и нормандского форматов переговоров по урегулированию на Донбассе еще не исчерпан.