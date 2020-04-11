Воплощаем мечты: цветущая Лилия Ребрик раскрыла, как осуществлять желания

Лилия Ребрик посадила сирень возде входа в свой дом с "волшебными цветочками"
Лилия Ребрик продолжает радовать своих поклонников даже в условиях карантина - ограничительные меры не останавливают теледиву, которая каждое утро спешит на эфиры. Знаменитость в этот раз решила уделить внимание и себе и своей семье, попутно зарядив фанов на выходных волной позитива.
Солнечная и улыбчивая ведущая решила посадить сирень во дворе дома. Лилия рассказала, что таким образом собралась реализовать свою мечту.
Для работы с землей и посадкой Ребрик выбрала удобные джинсы, а также теплый длинный вязаный свитер-халат с чудесными цветочными узорами.
"Воплощаем в жизнь такие простые мечты как "сирень перед входом". Чтобы было душисто и красиво, чтобы ветви мешали открывать калитку, чтобы искать пятый лепесток в цветочках волшебных и осуществлять желания", - чувственно отметила звезда.
Свой пост Лилия сопроводила хэштегами "счастье рядом", "счастье в простых вещах" и "романтическое настроение".
Фото: Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Пользователи сети восхищаются кадрами и затеей теледивы, которая также вдохновила некоторых фанов на стихи. Также поклонники принялись живо комментировать тему садоводства и делиться советами.
Фото: скин комментариев instagram.com/liliia.rebrik
К слову, ранее Лилия Ребрик решила не обходить вниманием популярный в соцсетях челлендж. Вместе с Полиной и Дианой она станцевала под песню группы MOZGI "No hugs No kisses".