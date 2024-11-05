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ВООЗ назвала патогени, проти яких терміново потрібно створити вакцини: список

Фото: щеплення (freepik.com)
Автор: Ніна Єланська

Всесвітня організація охорони здоров'я представила перелік із 17 патогенів, що регулярно викликають серйозні захворювання у людей та потребують пріоритетної розробки вакцин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження ВООЗ.

Це дослідження стало першою глобальною ініціативою, спрямованою на систематичне визначення ендемічних патогенів, що становлять найбільший ризик для здоров'я.

Зазначається, що пріоритетність встановлювалась на основі:

  • рівня поширення захворювань,
  • резистентності до антимікробних препаратів,
  • соціально-економічного впливу.

Серед пріоритетних хвороб ВООЗ визначила: 

  • ВІЛ,
  • малярію,
  • туберкульоз.

Повідомляється, що ці захворювання щорічно забирають близько 2,5 мільйонів життів по всьому світу.

Окрім них, до списку включені патогени, такі як стрептокок групи А і Klebsiella pneumoniae, стійкість яких до антибіотиків робить їх особливо небезпечними.

За словами доктора Кейт О'Брайен, директора відділу імунізації ВООЗ, часто нові вакцини створюються лише на основі потенційного прибутку, а не реального впливу на життя людей.

 "У цьому дослідженні використовується широкий регіональний досвід і дані для оцінки вакцин, які не тільки суттєво зменшать захворювання, які сьогодні сильно впливають на громади, але й зменшать медичні витрати, з якими стикаються сім’ї та системи охорони здоров’я", - пояснила вона.

Таким чином, у ВООЗ представили список патогенів, вакцини проти яких 

  • Клебсієла пневмонія)

  • викликає інфекцію бронхіального дерева, легенів та верхніх дихальних шляхів).

Повідомляється, що цей перелік стане основою для реалізації програми ВООЗ з імунізації до 2030 року, що має на меті доступність вакцин для кожного, зокрема в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, де соціально-економічний вплив таких хвороб є найбільшим.

У ВООЗ підкреслюють, що пріоритети для ендемічних патогенів доповнюють План досліджень щодо патогенів, які можуть спричинити майбутні пандемії чи епідемії.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року ВООЗ схвалила першу вакцину від віспи mpox.

Раніше ми повідомляли про те, що у світі після COVID-19 почала ширитися нова інфекція.

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