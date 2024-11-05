ВООЗ назвала патогени, проти яких терміново потрібно створити вакцини: список

Це дослідження стало першою глобальною ініціативою, спрямованою на систематичне визначення ендемічних патогенів, що становлять найбільший ризик для здоров'я.

Зазначається, що пріоритетність встановлювалась на основі:

рівня поширення захворювань,

резистентності до антимікробних препаратів,

соціально-економічного впливу.

Серед пріоритетних хвороб ВООЗ визначила:

ВІЛ,

малярію,

туберкульоз.

Повідомляється, що ці захворювання щорічно забирають близько 2,5 мільйонів життів по всьому світу.

Окрім них, до списку включені патогени, такі як стрептокок групи А і Klebsiella pneumoniae, стійкість яких до антибіотиків робить їх особливо небезпечними.

За словами доктора Кейт О'Брайен, директора відділу імунізації ВООЗ, часто нові вакцини створюються лише на основі потенційного прибутку, а не реального впливу на життя людей.

"У цьому дослідженні використовується широкий регіональний досвід і дані для оцінки вакцин, які не тільки суттєво зменшать захворювання, які сьогодні сильно впливають на громади, але й зменшать медичні витрати, з якими стикаються сім’ї та системи охорони здоров’я", - пояснила вона.

Таким чином, у ВООЗ представили список патогенів, вакцини проти яких







Клебсієла пневмонія)

























викликає інфекцію бронхіального дерева, легенів та верхніх дихальних шляхів).

Повідомляється, що цей перелік стане основою для реалізації програми ВООЗ з імунізації до 2030 року, що має на меті доступність вакцин для кожного, зокрема в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, де соціально-економічний вплив таких хвороб є найбільшим.

У ВООЗ підкреслюють, що пріоритети для ендемічних патогенів доповнюють План досліджень щодо патогенів, які можуть спричинити майбутні пандемії чи епідемії.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року ВООЗ схвалила першу вакцину від віспи mpox.