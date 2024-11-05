ВООЗ назвала патогени, проти яких терміново потрібно створити вакцини: список
Всесвітня організація охорони здоров'я представила перелік із 17 патогенів, що регулярно викликають серйозні захворювання у людей та потребують пріоритетної розробки вакцин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження ВООЗ.
Це дослідження стало першою глобальною ініціативою, спрямованою на систематичне визначення ендемічних патогенів, що становлять найбільший ризик для здоров'я.
Зазначається, що пріоритетність встановлювалась на основі:
- рівня поширення захворювань,
- резистентності до антимікробних препаратів,
- соціально-економічного впливу.
Серед пріоритетних хвороб ВООЗ визначила:
- ВІЛ,
- малярію,
- туберкульоз.
Повідомляється, що ці захворювання щорічно забирають близько 2,5 мільйонів життів по всьому світу.
Окрім них, до списку включені патогени, такі як стрептокок групи А і Klebsiella pneumoniae, стійкість яких до антибіотиків робить їх особливо небезпечними.
За словами доктора Кейт О'Брайен, директора відділу імунізації ВООЗ, часто нові вакцини створюються лише на основі потенційного прибутку, а не реального впливу на життя людей.
"У цьому дослідженні використовується широкий регіональний досвід і дані для оцінки вакцин, які не тільки суттєво зменшать захворювання, які сьогодні сильно впливають на громади, але й зменшать медичні витрати, з якими стикаються сім’ї та системи охорони здоров’я", - пояснила вона.
Таким чином, у ВООЗ представили список патогенів, вакцини проти яких знаходяться на різних стадіях розробки.
Патогени, проти яких необхідні дослідження вакцини:
- стрептокок групи А,
- вірус гепатиту С,
- ВІЛ-1,
- Klebsiella pneumoniae (Клебсієла пневмонія).
Патогени, вакцини проти яких потребують подальшої розробки:
- цитомегаловірус (викликає ДЦП),
- вірус грипу (вакцина із широким захистом),
- види лейшманії (паразити, які спричиняють різні захворювання шкіри),
- нетифозні сальмонели (викликають кишкові інфекції),
- норовірус (стає причиною захворювань ШКТ),
- Plasmodium falciparum (малярія),
- види Shigella (дизентерія),
- золотистий стафілокок.
Патогени, для яких вакцини наближаються до офіційного схвалення, політичних рекомендацій або впровадження:
- вірус Денге (спричиняє лихоманку Денге),
- стрептокок групи В,
- позакишкова патогенна E. coli (може викликати будь-який запальний процес в органі, куди вона потрапила),
- мікобактерії туберкульозу,
- респіраторно-синцитіальний вірус (RSV) (викликає інфекцію бронхіального дерева, легенів та верхніх дихальних шляхів).
Повідомляється, що цей перелік стане основою для реалізації програми ВООЗ з імунізації до 2030 року, що має на меті доступність вакцин для кожного, зокрема в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, де соціально-економічний вплив таких хвороб є найбільшим.
У ВООЗ підкреслюють, що пріоритети для ендемічних патогенів доповнюють План досліджень щодо патогенів, які можуть спричинити майбутні пандемії чи епідемії.
Нагадаємо, що у вересні 2024 року ВООЗ схвалила першу вакцину від віспи mpox.
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