ВООЗ назвала патогени, проти яких терміново потрібно створити вакцини: список

Всесвітня організація охорони здоров'я представила перелік із 17 патогенів, що регулярно викликають серйозні захворювання у людей та потребують пріоритетної розробки вакцин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження ВООЗ.

Це дослідження стало першою глобальною ініціативою, спрямованою на систематичне визначення ендемічних патогенів, що становлять найбільший ризик для здоров'я.

Зазначається, що пріоритетність встановлювалась на основі:

рівня поширення захворювань,

резистентності до антимікробних препаратів,

соціально-економічного впливу.

Серед пріоритетних хвороб ВООЗ визначила:

ВІЛ,

малярію,

туберкульоз.

Повідомляється, що ці захворювання щорічно забирають близько 2,5 мільйонів життів по всьому світу.

Окрім них, до списку включені патогени, такі як стрептокок групи А і Klebsiella pneumoniae, стійкість яких до антибіотиків робить їх особливо небезпечними.

За словами доктора Кейт О'Брайен, директора відділу імунізації ВООЗ, часто нові вакцини створюються лише на основі потенційного прибутку, а не реального впливу на життя людей.

"У цьому дослідженні використовується широкий регіональний досвід і дані для оцінки вакцин, які не тільки суттєво зменшать захворювання, які сьогодні сильно впливають на громади, але й зменшать медичні витрати, з якими стикаються сім’ї та системи охорони здоров’я", - пояснила вона.

Таким чином, у ВООЗ представили список патогенів, вакцини проти яких знаходяться на різних стадіях розробки.

Патогени, проти яких необхідні дослідження вакцини:

стрептокок групи А,

вірус гепатиту С,

ВІЛ-1,

Klebsiella pneumoniae ( Клебсієла пневмонія) .

Патогени, вакцини проти яких потребують подальшої розробки:

цитомегаловірус (викликає ДЦП),

вірус грипу (вакцина із широким захистом),

види лейшманії (паразити, які спричиняють різні захворювання шкіри),

нетифозні сальмонели (викликають кишкові інфекції),

норовірус (стає причиною захворювань ШКТ),

Plasmodium falciparum (малярія),

види Shigella (дизентерія),

золотистий стафілокок.

Патогени, для яких вакцини наближаються до офіційного схвалення, політичних рекомендацій або впровадження:

вірус Денге (спричиняє лихоманку Денге),

стрептокок групи В,

позакишкова патогенна E. coli (може викликати будь-який запальний процес в органі, куди вона потрапила),

мікобактерії туберкульозу,

респіраторно-синцитіальний вірус (RSV) ( викликає інфекцію бронхіального дерева, легенів та верхніх дихальних шляхів).

Повідомляється, що цей перелік стане основою для реалізації програми ВООЗ з імунізації до 2030 року, що має на меті доступність вакцин для кожного, зокрема в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, де соціально-економічний вплив таких хвороб є найбільшим.

У ВООЗ підкреслюють, що пріоритети для ендемічних патогенів доповнюють План досліджень щодо патогенів, які можуть спричинити майбутні пандемії чи епідемії.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року ВООЗ схвалила першу вакцину від віспи mpox.