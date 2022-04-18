Вооружены гранатометом и тротилом. В Киеве задержали мужчин, которые выдавали себя за ТрО

"Поступило сообщение о конфликте между двумя гражданами, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов в землю. По указанному адресу на улицу Генерала Наумова, что в Святошинском районе столицы, немедленно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа", - рассказывают в полиции.

По данным правоохранителей, во время выяснения обстоятельств мужчины представились работниками территориальной обороны Киева, однако данная информация не подтвердилась.

"В ходе первоочередных следственных действий у 43-летнего киевлянина, который произвел выстрелы, изъяли автоматическое оружие с уничтоженными номерными знаками и 87 патронов к нему. Кроме того, в другого фигуранта, 34-летнего уроженца Киевской области, изъяли гранату РГД-5 и запал УЗРГМ-2. Согласно заключению эксперта, данное оружие относится к боевой, а боеприпасы пригодны к использованию. Нарушителей задержали", - информируют в полиции.

Кроме того, во время обысков в складском помещении одного из фигурантов следователи изъяли ящик тротила, противотанковую мину без запала и ручной противотанковый гранатомет. Все изъятое направлено на соответствующие экспертизы.

Сейчас начато уголовные производства по ч. 1 ст. 263 УКУ - незаконное ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения. Фигурантам сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Фото: в Киеве задержали мужчин, выдававших себя за ТрО (Фото kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, в Киеве арестовали участника одного из добровольческих формирований, который под видом военнослужащего территориальной обороны требовал от владельца СТО оказать автомобили.

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