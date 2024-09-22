"Вони збираються нас вбити". Алькарас пожалівся на надмірну кількість турнірів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

Упродовж нинішнього сезону іспанець виступив на 11-ти турнірах ATP, а також представляв свою країну на Олімпіаді-2024 та Кубку Девіса. На вихідних він грав у Берліні за збірну Європи на Кубку Лейвера.

Алькарас цьогоріч зіграв на всіх мейджорах. Через травми він вимушено пропустив два турніри серії "Мастерс" – у Монте-Карло та Римі, а також відмовився від участі вояжу в Монреаль через виснаження.

"Іноді складається враження, що організатори тенісних змагань просто збираються нас убити, – бідкається екс-перша ракетка світу. – Зараз багато провідних гравців пропускатимуть турніри через травми".

Коментуючи завантаженість тенісного календаря, Алькарас відзначив, що велика кількість обов'язкових турнірів часто просто демотивує гравців.

"Я граю у свій найкращий теніс, коли посміхаюся та отримую задоволення на корті. Це найкращий варіант для самомотивації", – зазначив 21-річний іспанець.

Що таке Кубок Лейвера

Названий на честь видатного австралійського тенісиста Рода Лейвера кубок розігрується з 2017 року між збірними Європи та світу. В турнірі беруть участь шість тенісистів з європейських країн та стільки ж – з інших континентів.

Протягом трьох днів вони грають 12 матчів (9 одиночних та три парних). Кожного року змагання проводяться у іншому місті. Перші чотири турніри виграла команда Європи, потім двічі поспіль – збірна світу.

Кубок Лейвера-2024 проходив 20-22 вересня у Берліні. За збірну Європи грають Александер Звєрєв (Німеччина), Карлос Алькарас (Іспанія), Каспер Рууд (Норвегія), Грігор Дімітров (Болгарія), Стефанос Ціціпас (Греція) та нейтральний Даніїл Медвєдєв. За збірну світу – американці Тейлор Фріц, Френсіс Тіафо та Бен Шелтон, а також Алехандро Табіло (Чилі). Франсіско Серундоло (Аргентина) і Танасі Коккінакіс (Австралія). Алькарас здобув 3 перемоги.