"Вони терористи": у США чоловік погрожував вбити Трампа, Маска і не тільки

Жителя Пенсильванії звинуватили у погрозах нападу та вбивства американського президента Дональда Трампа, інших офіційних осіб США, а також агентів Імміграційної та митної служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстицій США.
За даними правоохоронців, 32-річному Шону Монперу, мешканцю міста Батлер, штат Пенсильванія, висунуто звинувачення у погрозах нападу та вбивства президента та інших офіційних осіб США.
Згідно з федеральним кримінальним позовом, 8 квітня відділ боротьби з національними загрозами ФБР отримав екстрене повідомлення про погрози, розміщені на YouTube користувачем "Містер Сатана".
Федеральні агенти встановили, що погрозливі висловлювання мали місце в період з 15 січня по 5 квітня. Подальше федеральне розслідування підтвердило, що інтернет-активність, пов'язана з "Містером Сатаною", відповідала місцю проживання Монпера.
Розслідування встановило, що Монпер звернувся за дозволом на вогнепальну зброю і отримав його невдовзі після інавгурації президента Трампа.
У лютому 2025 року Монпер дав коментар, використовуючи свій акаунт "Містер Сатана": "Я купив кілька пістолетів і запасаюся боєприпасами відтоді, як Трамп вступив на посаду".
Пізніше, у березні 2025 року, Монпер знову залишив коментар, використовуючи свій акаунт: "Врешті-решт я збираюся влаштувати масову стрілянину". Тижнем пізніше Монпер заявив в коментарях: "З моменту виборів я купую по 1 пістолету на місяць, бронежилет і боєприпаси".
У кримінальній заяві були виявлені наступні погрозливі висловлювання на адресу президента Трампа, інших посадових осіб Сполучених Штатів та агентів Імміграційної та митної служби:
17 лютого 2025 року: "Ні, нам просто потрібно почати вбивати людей, Трампа, Ілона, всіх голів агентств, яких призначив Трамп, і всіх, хто стоїть на нашому шляху. Пам'ятайте, ми - більшість, MAGA - меншість країни, і до того часу, коли настане час діяти, вони будуть ослаблені, багато хто буде розчавлений цією політикою, і вони теж захочуть помститися". Американська революція 2.0"
4 березня 2025 року: "Я сам його вб'ю". Ця погроза прозвучала у відеоролику на YouTube під назвою "Прямий ефір: Звернення Трампа до Конгресу".
18 березня 2025 року: "ICE (Міграційна та митна правоохоронна служба США, - ред.) - терористичні люди, ми повинні почати вбивати їх".
1 квітня 2025 року: "Якщо я побачу озброєного агента ICE, я вважатиму його внутрішнім терористом, активним стрільцем і відкрию по ньому вогонь".
Як відомо, 9 квітня ФБР за сприяння поліції міста Батлер заарештувало Монпера за федеральним кримінальним звинуваченням, а наступного дня Монпера було вирішено затримати до проведення попередніх слухань та слухань щодо утримання під вартою.
Нагадаємо, що днями на вулиці в США та Європі вийшли потестувальники, що були незадоволені політикою американського президента Дональда Трампа.
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