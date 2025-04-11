"Вони терористи": у США чоловік погрожував вбити Трампа, Маска і не тільки

За даними правоохоронців, 32-річному Шону Монперу, мешканцю міста Батлер, штат Пенсильванія, висунуто звинувачення у погрозах нападу та вбивства президента та інших офіційних осіб США.

Згідно з федеральним кримінальним позовом, 8 квітня відділ боротьби з національними загрозами ФБР отримав екстрене повідомлення про погрози, розміщені на YouTube користувачем "Містер Сатана".

Федеральні агенти встановили, що погрозливі висловлювання мали місце в період з 15 січня по 5 квітня. Подальше федеральне розслідування підтвердило, що інтернет-активність, пов'язана з "Містером Сатаною", відповідала місцю проживання Монпера.

Чоловік "збирався влаштувати масову стрілянину"

Розслідування встановило, що Монпер звернувся за дозволом на вогнепальну зброю і отримав його невдовзі після інавгурації президента Трампа.

У лютому 2025 року Монпер дав коментар, використовуючи свій акаунт "Містер Сатана": "Я купив кілька пістолетів і запасаюся боєприпасами відтоді, як Трамп вступив на посаду".

Пізніше, у березні 2025 року, Монпер знову залишив коментар, використовуючи свій акаунт: "Врешті-решт я збираюся влаштувати масову стрілянину". Тижнем пізніше Монпер заявив в коментарях: "З моменту виборів я купую по 1 пістолету на місяць, бронежилет і боєприпаси".

Погрози до Трампа та інших чиновників

У кримінальній заяві були виявлені наступні погрозливі висловлювання на адресу президента Трампа, інших посадових осіб Сполучених Штатів та агентів Імміграційної та митної служби:

17 лютого 2025 року: "Ні, нам просто потрібно почати вбивати людей, Трампа, Ілона, всіх голів агентств, яких призначив Трамп, і всіх, хто стоїть на нашому шляху. Пам'ятайте, ми - більшість, MAGA - меншість країни, і до того часу, коли настане час діяти, вони будуть ослаблені, багато хто буде розчавлений цією політикою, і вони теж захочуть помститися". Американська революція 2.0"

4 березня 2025 року: "Я сам його вб'ю". Ця погроза прозвучала у відеоролику на YouTube під назвою "Прямий ефір: Звернення Трампа до Конгресу".

18 березня 2025 року: "ICE (Міграційна та митна правоохоронна служба США, - ред.) - терористичні люди, ми повинні почати вбивати їх".

1 квітня 2025 року: "Якщо я побачу озброєного агента ICE, я вважатиму його внутрішнім терористом, активним стрільцем і відкрию по ньому вогонь".

Як відомо, 9 квітня ФБР за сприяння поліції міста Батлер заарештувало Монпера за федеральним кримінальним звинуваченням, а наступного дня Монпера було вирішено затримати до проведення попередніх слухань та слухань щодо утримання під вартою.