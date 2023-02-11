"Вони на смерть нас відправили". Окупант розповів дружині про невдалий наступ, - ГУР

Дружина спитала у свого чоловіка, чи звинувачують його у незадовільних результатах наступу на позиції ЗСУ.

"А я тут при чому, це наших командирів треба звинувачувати, вони на смерть нас відправляли. Пообіцяли, що нас будуть міномети прикривати, танк буде прикривати. У результаті жодного пострілу з міномета, танка не було", - поскаржився росіянин.

Окупант розповів, що під час бою частина його підрозділу втекло з позицій, а далі їх накрила українська ракета. Внаслідок цього було ліквідовано та поранено декілька росіян.

"Наші сапери чистили дорогу для танка, підірвали будинок, а там 15 осіб було. 7 загинули, інші отримали поранення. Їх списали, типу українці підірвали", - розповів окупант.