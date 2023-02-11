"Вони на смерть нас відправили". Окупант розповів дружині про невдалий наступ, - ГУР

Військовослужбовець РФ розповів про невдалий наступ окупантів та списання смертей від своїх на користь ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.
Дружина спитала у свого чоловіка, чи звинувачують його у незадовільних результатах наступу на позиції ЗСУ.
"А я тут при чому, це наших командирів треба звинувачувати, вони на смерть нас відправляли. Пообіцяли, що нас будуть міномети прикривати, танк буде прикривати. У результаті жодного пострілу з міномета, танка не було", - поскаржився росіянин.
Окупант розповів, що під час бою частина його підрозділу втекло з позицій, а далі їх накрила українська ракета. Внаслідок цього було ліквідовано та поранено декілька росіян.
"Наші сапери чистили дорогу для танка, підірвали будинок, а там 15 осіб було. 7 загинули, інші отримали поранення. Їх списали, типу українці підірвали", - розповів окупант.
Нагадаємо, що російський окупант у телефонній розмові зі своїм другом поскаржився, що вони не можуть прорватись через украплення української армії.
Дружина російського окупанта у телефонній розмові з ним поскаржилась, що його не відпускають додому на ротацію і те, що керівництву на них байдуже.
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