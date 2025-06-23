"Вона порушила традиції": школяр урятував дівчинку, яку хотіли задушити власні батьки

Втеча та напад біля школи

За попередніми даними, батьки 17-річної дівчини - Іхсан Алі (44 роки) і Захраа Субхі Мохсін Алі (40 років) - спробували задушити дівчину після того, як вона втекла до школи Timberline High School у Лейсі. Це сталося у жовтні 2024 року.

Дівчина, захоплена страхом перед примусовим шлюбом в Іраку, втекла зі свого дому і сховалася у школі Timberline High School. Її батьки виявили її там і намагалися насильно відвезти, посадивши на рейс до Іраку.

У відповідь вона звернулась до правоохоронців і була переведена до прихистку для жінок. Однак через відсутність організованого транспорту їй довелося вийти на зупинку з хлопцем. Там вони зустріли батьків, які приїхали на позашляховику і почали сварку.

Хлопець вміло встав між батьком та дівчиною, намагаючись захистити її і провести до шкільного автобуса. Саме це і послужило початком фізичної сутички, коли Іхсан ударив юнака по голові.

На шиї потерпілої дівчини залишилися сліди удушення (фото: Daily Mail)

Героїчний порятунок

Після удару підліток впав, але залишився свідомим і побачив, як батько затиснув дівчину, щоб задушити. У цей момент двоє інших студентів долучилися, завдаючи ударів Іхсану, а навколо почали закликати до виклику поліції.

Хлопець підвівся і почав відбиватися від батька кількома ударами, але отримав по обличчю ще один удар. Попри це, йому вдалося витягти дівчину на свободу та відвести до безпечного місця.

Проте батько ще деякий час чіплявся за її шию, поки нарешті не надійшла допомога. Разом із мамою та бабусею дівчини - Захраа і Ханін (21 рік) - брали участь у конфлікті, штовхаючи юнака і скидаючи дівчину на землю.

Батько дівчини, Іхсан (фото: Daily Mail)

Поранення та наслідки

У результаті сутички хлопець отримав перелом пальця, численні синці і подряпини на обличчі та голові, а також легкі симптоми черепно-мозкової травми (чутливість до світла, головні болі).

Його матір повідомила поліцію, що згодом хлопець кілька днів не міг говорити без плачу. Дівчина ледве дихала і знаходилася в шоковому стані: вона не могла пояснити, що сталося, поки не подивилася записи відеоспостереження.

Саме завдяки цьому відео сліди її порятунку стали очевидними для усіх. Відео показало, як хлопець, інші студенти і навіть випадкові перехожі намагалися роз’єднати сімейний конфлікт.

Цей запис став ключовим доказом у справі проти батьків. Сам юнак назвав свій вчинок “інстинктом порятунку та захисту”.

Сміливий юнак - ще зовсім підліток (фото: Daily Mail)

Подальші дії та судове розслідування

Поліцейські прибули на місце інциденту та затримали Іхсана, попри його крики і прохання “дозволити поговорити з донькою”. Захраа та сестра Ханін не були одразу підозрюваними - їхню участь виявили лише через чотири дні.

У цей час мати відвезла до Канади двох молодших синів (5 і 3 роки) та залишила їх у родичів. Через кілька днів вона повернулася до США і спробувала втекти знову, на що була затримана прикордонниками 22 жовтня.

Дівчина розповіла, що батьки обіцяли викрасти її і примусити до шлюбу, побити і змусити залишитись в Іраку.

За її словами, Іхсан казав, що “вб'є її при будь-якій нагоді”. Саме страх перед цією загрозою підштовхнув її до втечі і виклику поліції.

Ця історія показує, наскільки гострим і небезпечним може бути феномен “вбивства честі”. Незважаючи на проживання у вільному суспільстві, сімейні традиції та авторитарні установки все ще призводять до трагічних випадків, навіть у школах.