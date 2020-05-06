В волынской психбольнице зафиксировали вспышку COVID-19 после смерти пациентки

В Олицком отделении Волынской областной психиатрической больницы зафиксировали вспышку коронавируса после смерти пациентки от COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Офиса омбудсмана Украины.

Коронавирус был выявлен у 15 пациентов.

"Всем работникам и пациентам, которые находились в контакте с первой больной пациенткой, забрали анализы и провели тестирование. По результатам анализов выявлено 10 человек персонала и 5 пациентов, у которых подтверждено коронавирусное заболевание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все контактные работники находятся в изоляции. Тестирование других работников и пациентов больницы планируют сделать 7 мая.

При этом всех работников больницы обеспечили защитными костюмами, масками и защитными щитками для медицинского персонала приемного отделения. Было передано 50 защитных костюмов с Луцка.

"Во время карантина новых пациентов не принимали, никого не выписывали", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области коронавирусом заразились более 150 медиков. В частной клинике Кропивницкого произошла вспышка COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области коронавирусом заразились 236 медработников. 89 случаев заражения зафиксировали у медиков областного центра и 147 - у медиков районных учреждений.