В Волынской области заразился коронавирусом 7-летний ребенок

В Волынской области зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции, заболел 7-летний ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Волынской ОГА.

Как отмечается, 23 марта мама с ребенком обратились к семейному врачу в амбулаторию.

"24.03.2020 получен положительный результат ПЦР на COVID-19 у ребенка", - говорится в сообщении.

По состоянию на сейчас проводится работа с контактными лицами, за всеми ними будет установлен медико-санитарный надзор и рекомендовано самоизоляцию.

Напомним, Минздрав подтвердил четвертую смерть от коронавируса в Украине, сегодня умер житель Тернопольской области. Согласно последним официальным данным, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что в Тернопольской области полиция разыскивает около 500 человек, которые контактировали с инфицированным коронавирусом священником. На период общения с людьми, священник не знал, что заражен.

Добавим, в Китае умер первый человек, инфицированный новым хантавирусом.