В Волынской области заразились коронавирусом более 40 медиков

В Волынской области треть инфицированных коронавирусом составляют медики - 42 из общего количества 122 случаев. Об этом сообщает Волынский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Как отмечается, в области умерли от коронавируса четыре человека.

"Болезнь выявлена у 42 медицинских работников (34% от всех зарегистрированных случаев)", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 17 апреля, в Ровенской области коронавирус подтвердился у 10 человек, из которых двое медработников.

Также в Ивано-Франковской области у 84 медицинских работников был зафиксирован коронавирус. В области коронавирус подтвердился у врачей и специалистов среднего и младшего медперсонала.

РБК-Украина писало, что в Украине планируют проводить тестирование на коронавирус всем сотрудникам медицинских учреждений, которые работают с больными COVID-19.

Добавим, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 501 новое заболевание коронавирусом, что является новым антирекордом. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 246 пациентов выздоровели.