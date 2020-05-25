В Волынской области зафиксировали вспышку COVID-19

На предприятии "Волыньхолдинг" в поселке Торчин Луцкого района Волынской области зафиксировали вспышку коронавируса. На предприятии "Волыньхолдинг" обнаружили 8 случаев COVID-19.

Об этом сообщила заместительница главы облгосадминистрации Татьяна Щербак во время брифинга.

Сообщается, что по состоянию на 25 мая на предприятии "Волыньхолдинг" зафиксировано 8 случаев COVID-19.

"Случаи зарегистрированы в Луцке, три в Луцком районе, два в Киверцовском и один в Локачинском районе. Круг контактных лиц составляет 45 человек", - сообщила Щербак.

В настоящее время все контактные работники максимально переведены на дистанционную форму работы.

Напомним, после ослабления карантина в Виннице растут показатели инцидентности заболевания коронавирусом.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 25 мая к ослаблению карантина в Украине не готовы 8 областей, при этом Винницкая область входит в перечень регионов, где ослабили карантинные мероприятия.