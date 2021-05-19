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В Волынской области задержали продавца поддельных COVID-тестов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохранители задержали жителя Волынской области за изготовление и продажу поддельных справок об отрицательных ПЦР-тестах. Его клиентами были приезжающие из-за границы, чтобы не проходить обязательную самоизоляцию.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

В ходе следствия было установлено, что мужчина организовал изготовление и сбыт поддельных справок об отрицательных ПЦР-тестам. Он продавал их приезжающим из-за границы для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции.

В ходе обыска у него дома в Нововолынске изъято 18 бланков справок об отрицательном результате ПЦР-теста и другие вещественные доказательства противоправной деятельности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 358 УК Украины.

Напомним, в конце апреля СБУ обнаружила подделку тестов на коронавирус. В ходе следствия выяснилось, что злоумышленники "работали" с частными лабораториями и "качественно" подделывали результаты тестов.

Ранее сообщалось, что пограничники не пустили в Украину 35 белорусов, у которых были фейковые COVID-справки.

РБК-Украина также писало, что сотрудники Департамента киберполиции разоблачили банду финансовых мошенников, использовавших схему "друг просит в долг".

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