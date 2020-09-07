ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Волынской области произошло ДТП с микроавтобусом, один погибший и 6 пострадавших

Автор: РБК-Украина

На автодороге Устилуг-Луцк-Ровно в селе Струмовка (Волынская область) произошло дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом. В результате аварии погибла женщина и еще шесть человек пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как отмечается, столкнулись Mercedes-Benz E320 и Mercedes Vito. 5 участников ДТП сейчас находятся в больнице.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Водителя Mercedes-Benz E320 задержали.

Самые читаемые новости

Фото: место ДТП (vl.npu.gov.ua)

Напомним, в Одесской области в ДТП пострадали 6 человек, среди них дети.

Кроме того, в Кривом Роге автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе; за рулем автомобиля находился сын кандидата в мэры города.

РБК-Украина писало, что в Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТП