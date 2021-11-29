В Волынской области полицейский застрелился в отделении полиции

Трагедия произошла в городе Ковеле на улице Драгоманова около 12:00.

Известно, что полицейский вышел в туалет. Спустя некоторое время его коллеги услышали выстрел. Они побежали в уборную, где обнаружили тело 28-летнего копа с огнестрельным ранением.

На место происшествия вызвали врачей скорой медицинской помощи. Медики прибыли оперативно, однако спасти мужчину не удалось.