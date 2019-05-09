В Волынской области напали на журналистов

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Полиция ищет преступников

В среду, 8 мая, в одном из сел Волынской области неизвестные напали на съемочную группу одной из телерадиокомпаний Луцка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, нападение на съемочную группу произошло 8 мая около 21:00 в селе Свитязь Шацкого района. Полиция установила, что неизвестные нанесли травмы съемочной группе и повредили оборудование, после чего завладели документами и вещами одного из членов группы.

Отмечается, что по факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 1 ст. 186 (открытое похищение чужого имущества - грабеж) и ч. 1 ст. 125 ( умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают причастных к нападению на съемочную группу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах неизвестные избили известного местного журналиста Вадима Комарова. Инцидент произошел утром 4 мая. Комаров сейчас находится в реанимации, его состояние крайне тяжелое. Предполагается, что нападение связано с профессиональной деятельностью журналиста.

Как писало РБК-Украина, в Одессе в Летнем театре напали на общественную активистку организации "Зеленый лист" Светлану Подпалую.