В Волынской области медики заразились коронавирусом после вскрытия умершего от COVID-19

Директор Волынского областного патологоанатомического бюро Владимир Онищук заявил, что врач и медсестра, которые делали вскрытие больного на коронавирус врача-гинеколога, получили положительные результаты теста на COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По словам Онищука, медикам провели тестирование сразу после завершения процедуры вскрытия. По состоянию на 3 апреля у врача и медсестры подтвердился коронавирус, результаты исследования еще одной медсестры ожидают.

Он отметил, что вскрытие происходило с соблюдением всех процедур и в защитном снаряжении, ведь уже тогда было известно, что умерший заболел COVID-19.

Онищук утверждает, что медики сейчас чувствуют себя удовлетворительно, симптомов болезни не имеют, находятся в самоизоляции. Согласно процедуре, во всех помещениях после вскрытия провели чистку, обработку и уборку.

Напомним, в Украине количество случаев коронавируса перевалило за тысячу. Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что без соблюдения строгих карантинных норм пик заболеваемости коронавирусом может начаться 14-15 апреля.

Также РБК-Украина писало, что с 6 апреля постановлением правительства в Украине ужесточают карантинные меры. В частности, полиции дали право проверять документы на улице.