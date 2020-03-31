В Волынской области коронавирус обнаружили посмертно у мужчины с пневмонией

У жителя Волынской области, который умер 29 марта, на следующий день лабораторные исследования подтвердили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

В ОГА отметили, что смерть мужчины наступила в результате сердечного приступа.

"Один случай выявлен посмертно. В частности, в волынянина, который умер 29 марта, 30 марта 2020-го года лабораторные исследования подтвердили коронавирус. Мужчина находился на лечении в инфекционной больнице с диагнозом "пневмония", чувствовал себя удовлетворительно", - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 31 марта зарегистрировано 3 случая коронавирусной инфекции в этой области. Еще 10 человек проверяют.

Ранее сообщалось, что в Киеве на коронавирус проверять всех пациентов с воспалением легких.

Отметим, Главным ситуационным центром Украины создано электронную карту распространения коронавируса в Украине и мире.

Добавим, в Тернопольской области несколько медсестер написали заявления об увольнении после того, как 25 медиков заразились коронавирусом.