В Волынской области в ДТП погибли два человека

В Волынской области во время дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли двое людей и еще пять получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что сообщение о ДТП поступило 5 января в 07:08. Авария произошла на автодороге М19 Ковель-Доманово, где столкнулись два легковых автомобиля Ford Transit и Volkswagen Т4.

В результате ДТП пять человек получили травмы различных степеней тяжести. Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали водителя автомобиля Volkswagen Т4, который был зажат конструкциями деформированного транспортного средства.

"Трое пострадавших госпитализированы каретами скорой помощи в больницу, двое человек погибли на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Здолбунов Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей, в результате которого погибли два человека.

РБК-Украина писало, что суд взял под стражу несовершеннолетнего парня, который устроил дорожно-транспортное происшествие (ДТП) под Киевом, в результате которого погибла 16-летняя девушка.